Ранее подобные сведения были распространены через коммерческие радиостанции.
Во Владимирской области МЧС опровергло информацию об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Ранее подобные сведения были распространены через некоторые радиостанции.
Как рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате хакерской атаки на серверы СМИ в эфире прозвучали недостоверные сведения.
«Это фейк. Следите за сообщениями в официальных источниках», - резюмировали в спасательном ведомстве.