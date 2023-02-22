Ранее подобные сведения были распространены через коммерческие радиостанции.

Во Владимирской области МЧС опровергло информацию об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Ранее подобные сведения были распространены через некоторые радиостанции.Как рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате хакерской атаки на серверы СМИ в эфире прозвучали недостоверные сведения.«Это фейк. Следите за сообщениями в официальных источниках», - резюмировали в спасательном ведомстве.