Во Владимирской области закупили полторы тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора. Около...

Во Владимирской области закупили полторы тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора.Около полутора тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора закуплено во Владимирской области, сообщает пресс-служба Правительства. Их распределят по трем зонам регоператоров. Местные власти должны подумать, где их поставить, и оборудовать контейнерные площадки.Раздельно собранные отходы будут направляться на сортировочные комплексы, а затем - на переработку и утилизацию. Это поможет увеличить количество и качество вторичных ресурсов, заявляют в региональном Минприроды. Система раздельного сбора в области реализуется в рамках нацпроекта "Экология". До 2030-го года в стране нужно наладить стопроцентную сортировку мусора и сократить объёмы отходов, складируемых на полигонах, вдвое.