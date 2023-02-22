Посмертно боец награждён орденом Мужества.

Во владимирской школе №15 установили мемориальную доску в память о погибшем на Украине Денисе Дёмине. Открытие состоялось накануне Дня защитника Отечества.Юный Денис пришел в 1-ый класс учреждения в 2006 году. После 9-го класса он поступил в Авиамеханический колледж, потом отслужил в армии и подписал контракт. Владимирец занимал должность старшего разведчика 215-го Гвардейского отдельного разведывательного батальона 98-ой дивизии. Ефрейтор погиб в боях под Мощуном в марте прошлого года. Посмертно боец награждён орденом Мужества.