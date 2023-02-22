Большие перемены грядут в жизнь мужа Инны Чуриковой.

Большие перемены грядут в жизнь мужа Инны Чуриковой.Муж покойной нынеактрисы Инны Чуриковой Глеб Панфилов начал свою карьеру режиссера после 30 лет.До этого мужчина окончил технический университет и работал химиком в родномМагнитогорске. Фотографией юноша занимался только в свободное время, проявляяснимки в домашней ванной комнате. Чудом и талантом он поступил во ВГИК, покоривприемную комиссию.Учась наоператорском факультете, он снял картину "В огне брода нет". Поискигероини для фильма подарили ему женщину судьбы. Актрису на главную роль вкартине ему помог рассмотреть Ролан Быков. Увидев Инну Чурикову, было решенонемедленно ее брать.Рабочие отношенияпостепенно переросли в романтические. Глебу Панфилову пришлось развестись спервой женой, чтобы в конце концов жениться на Инне Михайловне. Знаковый фильм"Начало" был снят при участии официальных мужа и жены.Вместе супругипрожили больше 50 лет. Режиссер снимал в своих фильмах актрису, ставил ее втеатральные спектакли. Дома Инна Михайловна дарила мужу заботу и поддержку.Пара воспитывала и любимого единственного сына.В начале 2023года Инны Чуриковой не стало. Оставшийся один муж с болью говорит об утрате, нев силах сдержать слезы. Единственное, что помогает Глебу Анатольевичуоставаться на плаву — это любимая работа. В театре "Ленком" он хочетвосстановить постановку "Аквитанская львица". При жизни Инна Чуриковаиграла в спектакле королеву. Муж актрисы ищет замену покойнице, но покабезуспешно."Хочусделать другую редакцию и вернуть спектаклю название пьесы Голдмена", —рассказывает Глеб Панфилов.