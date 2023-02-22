“Встаем в шесть утра”. Жители деревни Старые Омутищи Петушинского района жалуются на расписание утреннего поезда до райцентра. К станции в Петушках он приходит к семи часам. Люди

“Встаем в шесть утра”. Жители деревни Старые Омутищи Петушинского района жалуются на расписание утреннего поезда до райцентра. К станции в Петушках он приходит к семи часам. Люди гововорят, их дети ездят на этой электричке в городскую школу. Но приезжают они за 40 минут до начала уроков. Родители недовольны – вставать и собираться приходится слишком рано,