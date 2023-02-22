Обратились к главе города. Жители Доброго обеспокоены вопросом точечной застройки на территории садового товарищества. Напомним, в конце января мы рассказывали о том, что в районе СНТ

Обратились к главе города. Жители Доброго обеспокоены вопросом точечной застройки на территории садового товарищества. Напомним, в конце января мы рассказывали о том, что в районе СНТ «Текстильщик» планируется возведение двух семнадцатиэтажных домов. Местные жители против застройки. Люди поясняют: грунт рыхлый, местность болотистая, если рядом возведут высотки, старые панельки могут обрушиться. Вместо высотной точечной застройки люди