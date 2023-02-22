Решение суда может быть обжаловано.

Жительница Владимира оштрафована на 2200 тысяч рублей за оформление мигрантам фиктивной прописки. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.Женщина за деньги регистрировала иностранцев у себя дома, не планируя предоставлять им недвижимость для жилья. На неё завели уголовное дело. Мировой судья приговорил её к штрафу в 220 тысяч рублей. Кроме того, с предприимчивой дамы взыщут 110 тысяч рублей, незаконно полученных от её незатейливого «бизнеса».Решение суда может быть обжаловано.