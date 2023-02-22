Киржачский районный суд признал местного жителя виновным в убийстве соседа и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по

Киржачский районный суд признал местного жителя виновным в убийстве соседа и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Владимирской области. По данным следствия, 7 сентября 2022 года выпивший мужчина внезапно захотел выяснить отношения со своими собутыльником. Обвиняемый накинулся с кулаками на потерпевшего и избил.