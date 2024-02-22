22 февраля 2024 года администрация города просит владимирцев убрать автомобили с некоторых...
22 февраля 2024 года администрация города просит владимирцев убрать автомобили с некоторых улиц
Администрация города Владимира просит жителей города 22 февраля с 20:00 и до 07:00 утра 23 февраля, убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:
Площадь Победы;
Ул. Чайковского;
Соборная площадь;
Дорога к музейному центру "Палаты" (Б. Московская, д. 58);
Ул. Кремлевская;
Мост р. Клязьма;
Ул. Безыменского;
Ул. Соколова-Соколенка;
Ул. Добросельская;
Ул. Б. Московская;
Ул. Б. Нижегородская, от Золотых ворот до ВЛВЗ;
Ул. Спортивный переулок;
Ул. Герцена;
Ул. Княгининская;
Манежный тупик;
Ул. Подбельского;
Ул. Музейная;
Парковки возле: кинотеатра "Киномакс-Буревестник", Владимирского областного суда, пр. Ленина, 35.
Фото: администрация города Владимира