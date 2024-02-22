22 февраля 2024 года администрация города просит владимирцев убрать автомобили с некоторых...

22 февраля 2024 года администрация города просит владимирцев убрать автомобили с некоторых улицАдминистрация города Владимира просит жителей города 22 февраля с 20:00 и до 07:00 утра 23 февраля, убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:Площадь Победы;Ул. Чайковского;Соборная площадь;Дорога к музейному центру "Палаты" (Б. Московская, д. 58);Ул. Кремлевская;Мост р. Клязьма;Ул. Безыменского;Ул. Соколова-Соколенка;Ул. Добросельская;Ул. Б. Московская;Ул. Б. Нижегородская, от Золотых ворот до ВЛВЗ;Ул. Спортивный переулок;Ул. Герцена;Ул. Княгининская;Манежный тупик;Ул. Подбельского;Ул. Музейная;Парковки возле: кинотеатра "Киномакс-Буревестник", Владимирского областного суда, пр. Ленина, 35.Фото: администрация города Владимира