Об этом представители мэрии написали у себя в телеграм-канале.

Администрация Владимира просит убрать машины с нескольких улиц. Об этом представители мэрии города написали у себя в телеграм-канале.В областном центре будет производиться уборка снега. Предположительно с 20:00 сегодняшнего дня и до 7:00 завтрашнего. Чтобы не мешать спецтехнике, нужно убрать транспорт со следующих улиц:Ул. Чайковского;Ул. Кремлевская;Ул. Безыменского;Ул. Спортивный переулок;Ул. Б. Московская;Ул. Добросельская;Ул. Герцена;Ул. Подбельского;Ул. Музейная;Ул. Соколова-Соколенка;Ул. Княгининская;Ул. Б. Нижегородская, от Золотых ворот до ВЛВЗ;Манежный тупик;Мост р. Клязьма;Площадь Победы;Соборная площадь;Дорога к музейному центру «Палаты» (Б. Московская, д. 58);Парковки возле: кинотеатра «Киномакс-Буревестник», Владимирского областного суда, пр. Ленина, 35.