Об этом представители мэрии написали у себя в телеграм-канале.
Администрация Владимира просит убрать машины с нескольких улиц. Об этом представители мэрии города написали у себя в телеграм-канале.
В областном центре будет производиться уборка снега. Предположительно с 20:00 сегодняшнего дня и до 7:00 завтрашнего. Чтобы не мешать спецтехнике, нужно убрать транспорт со следующих улиц:
Ул. Чайковского;
Ул. Кремлевская;
Ул. Безыменского;
Ул. Спортивный переулок;
Ул. Б. Московская;
Ул. Добросельская;
Ул. Герцена;
Ул. Подбельского;
Ул. Музейная;
Ул. Соколова-Соколенка;
Ул. Княгининская;
Ул. Б. Нижегородская, от Золотых ворот до ВЛВЗ;
Манежный тупик;
Мост р. Клязьма;
Площадь Победы;
Соборная площадь;
Дорога к музейному центру «Палаты» (Б. Московская, д. 58);
Парковки возле: кинотеатра «Киномакс-Буревестник», Владимирского областного суда, пр. Ленина, 35.