Подготовлена рукопись учебного пособия «История земли Владимирской», предназначенного для школьников 5-6 классов.

Подготовлена рукопись учебного пособия «История земли Владимирской», предназначенного для школьников 5-6 классов. Об этом в своём рассказал губернатор 33-го региона Александр Авдеев.Отмечается, что над рукописью работал Владимирский институт развития образования имени Новиковой при содействии Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Пособие охватывает историю нашего края с древнейших времён до XVI века. В печать материал отправят только после экспертизы научно-педагогического сообщества.«Уверен, такая интересная и такая близкая жителям история Владимирской земли станет увлекательным предметом изучения всей семьей. Мы все соскучились по настоящим знаниям», - написал Александр Авдеев.