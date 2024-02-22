Во Владимире мужчина добился моральной компенсации от кафе «Чайхана» за то, что там ему продали шаурму, после которой он отравился. Пострадавший смог отсудить 75 607 рублей. О случае рассказали

Во Владимире мужчина добился моральной компенсации от кафе «Чайхана» за то, что там ему продали шаурму, после которой он отравился. Пострадавший смог отсудить 75 607 рублей. О случае рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. В кафе по адресу улица Чайковского, 27а владимирец попал в середине августа 2023 года, в разгар эпидемии отравления шаурмой. Сразу после того, как