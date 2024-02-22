Четырех владимирцев удостоили званием Героя России Четыре жителя Владимирской области,...

Четырех владимирцев удостоили званием Героя РоссииЧетыре жителя Владимирской области, принимавших участие в специальной военной операции, удостоены звания Героя России. В преддверии Дня защитника Отечества во Владимире состоялись торжества, посвященные государственному празднику. Ветеранов Великой Отечественной войны и сегодняшних героев спецоперации поздравил губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Дорогие ветераны, солдаты, офицеры! В каждом сердце уважение и благодарность к Вам за освобожденные города и села, за спасенные жизни, за то, что жертвы нашего народа в борьбе с нацизмом не были напрасны! Пусть каждый новый день приближает победу России. С праздником, дорогие земляки!В зале областного дворца культуры и искусства собрались те, кто в разное время отстаивал и отстаивает интересы и рубежи нашей Родины.Поздравления в адрес защитников Родины прозвучали и от председателя областного Законодательного Собрания Ольги Хохловой, от главного федерального инспектора Сергея Мамеева, митрополита Владимирского и Суздальского Тихона.Глава региона Александр Авдеев вручил государственные награды бойцам. Среди награжденных- участник Чеченской кампании и боец СВО Семен Стукалов. За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, он удостоен медали "За отвагу". Год назад Семен был тяжело ранен во время боя под Луганском. Сейчас проходит восстановление.Семён Стукалов, участник специальной военной операции:- Почему пошли ? А если не мы, то кто? Мы не пойдем, здесь потом это будет!