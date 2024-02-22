Генеральный директор владимирской строительной фирмы признан виновным в мошенничестве
Как сообщает...
Генеральный директор владимирской строительной фирмы признан виновным в мошенничестве
Как сообщает пресс-служба Юрьев-Польского районного суда, в период с 11 мая по 6 октября 2022 года данное юридическое лицо осуществляло ремонт кровли здания общежития ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж». Осужденный, обладавший полномочиями исполнительного органа ООО «ЯРГ-ГРУПП», с целью кражи бюджетных средств, не выполнил в полном объеме условия договора.
Кроме того, обвиняемым были заменены материалы на другие, вследствие чего ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж» был причинен ущерб на общую сумму 905 315 рублей 78 копеек.
Ущерб был возмещен в полном объеме.
Осужденному назначен штраф в размере 300 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: freepik.com