Генеральный директор владимирской строительной фирмы признан виновным в мошенничестве Как сообщает...

Генеральный директор владимирской строительной фирмы признан виновным в мошенничествеКак сообщает пресс-служба Юрьев-Польского районного суда, в период с 11 мая по 6 октября 2022 года данное юридическое лицо осуществляло ремонт кровли здания общежития ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж». Осужденный, обладавший полномочиями исполнительного органа ООО «ЯРГ-ГРУПП», с целью кражи бюджетных средств, не выполнил в полном объеме условия договора.Кроме того, обвиняемым были заменены материалы на другие, вследствие чего ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж» был причинен ущерб на общую сумму 905 315 рублей 78 копеек.Ущерб был возмещен в полном объеме.Осужденному назначен штраф в размере 300 000 рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com