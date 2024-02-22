Об этом сообщили представители пресс-службы футбольного клуба.

Из Владимирского «Торпедо» ушёл футболист Артём Ковешников. Об этом сообщили представители пресс-службы футбольного клуба.Спортсмен переехал в столицу 33- региона лето 2023 года и подписал контракт с «чёрно-белыми», а в сентябре уже дебютировал в составе ФК в матче первенства страны, позднее в подобных матчах он проведёт 189 игр, ещё 15 – на Кубке России.Послезавтра, 24 февраля, Ковешников выйдет в последний раз, играя за «Торпедо», против ФК «Композит» из Московской области. После матча спортсмен завершит свою карьеру футболиста.Ранее АиФ Владимир о смене директора у «чёрно-белых».