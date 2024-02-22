Смерть 90-летней женщины, тело которой больше года пролежало в квартире, потрясла общественность. Как избежать подобной кончины, и не встречать старость в одиночестве? Смотрите большое

Смерть 90-летней женщины, тело которой больше года пролежало в квартире, потрясла общественность. Как избежать подобной кончины, и не встречать старость в одиночестве? Смотрите большое интервью с профессиональным психологом Евгенией Лесечко. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!