Поклонники известной рок-группы ликуют. Стало известно, что вскоре на экраны выйдет картина про каждого из участников группы The Beatles.Известная рок-группа оказала огромное влияние на музыкальную индустрию и культуру в целом. Коллектив состоял из четырех участников: Джона Леннона (гитара, вокал), Пола Маккартни (бас-гитара, вокал), Джорджа Харрисона (гитара, вокал) и Ринго Старра (ударные). The Beatles стали одними из самых влиятельных и успешных музыкальных коллективов в истории.Стало известно, что каждому из участников группы The Beatles посветят отдельный фильм. Режиссер Сэм Мендес принял решение снять четыре разные картины о каждом из музыкантов коллектива. Автор произведений уже получил историю жизни артистов и права на сценарий фильма.Режисер Сэм Мендес решил показать жизнь каждого из музыкантов и рассказать историю их взаимоотношений. Производством фильма займется компания Sony. Все четыре фильма зрители смогут увидеть лишь через три года.Многие критики кино сразу же отреагировали на новость. Некоторые не понимают, зачем снимать четыре разных фильма. Однако есть и те, кто поддерживает взгляд режиссера. Так, эксперт отметил, что четыре картины могут получиться выдающимися и собрать больше денег, чем один фильм."На самом деле почему бы нет. На уровне концепции это звучит достаточно любопытно", – отметил кинокритик.Ранее "Дни.ру" , что убийца солиста The Beatles Джона Леннона впервые извинился перед его вдовой.