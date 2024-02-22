Один из автобусов – 21С. Вот такие объявления появились на известной онлайн-платформе 20 февраля вечером примерно в 18:40. Информация об этом появилась в сообществе «ПРО Транспорт», эта группа

Один из автобусов – 21С. Вот такие объявления появились на известной онлайн-платформе 20 февраля вечером примерно в 18:40. Информация об этом появилась в сообществе «ПРО Транспорт», эта группа специализируется на новостях о пассажирских перевозках. Как известно, организация обслуживает в областной столице сразу несколько маршрутов – 7С, 11С, 15, 21С, 25, 26С, 28 и 56. Сейчас