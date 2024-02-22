Друг познается в беде. С подругой явно не повезло жителю Коврова, который потерял телефон на улице и попросил приятельницу помочь в поисках. А женщина уже нашла телефон и умолчала об этом,

Друг познается в беде. С подругой явно не повезло жителю Коврова, который потерял телефон на улице и попросил приятельницу помочь в поисках. А женщина уже нашла телефон и умолчала об этом, чтобы на горе друга нажиться. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по области. Это произошло в октябре прошлого года. 33-летняя ранее судимая женщина нашла