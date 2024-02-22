Так чем тюрьма отличается от работы?
1. В тюрьме (по закону) на каждого зека положено пространство в 6 кв м. На
работе вы сидите за столом со свободным пространством менее 1 кв м.
2. В тюрьме вас бесплатно кормят 3 раза в день. На работе у вас есть только
один обед, да и то не бесплатный.
3. В тюрьме за хорошее поведение вам сокращают срок пребывания. На работе за
хорошее поведение вам дают больше работы.
4. В тюрьме охранник ходит за вами и отпирает, закрывает все двери. На
работе вы сами таскаетесь с ключами или магнитной карточкой.
5. В тюрьме вы можете играть в карты и рассказывать анекдоты. На работе вы
получите за это нагоняй.
6. В тюрьме вас могут навестить родные и друзья. Такое на работе прокатит.
7. В тюрьме есть куча изв
еще анекдот!