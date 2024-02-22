Мэрия заказала проект по продлению и расширению улицы Красной во Владимире. Объявлен соответствующий тендер. Сведения об этом появились на официальном сайте Госзакупок 20 февраля. В

Мэрия заказала проект по продлению и расширению улицы Красной во Владимире. Объявлен соответствующий тендер. Сведения об этом появились на официальном сайте Госзакупок 20 февраля. В администрации города хотят разработать новый дорожный проект, чтобы разгрузить выезд из Юго-Западного района. Начиная от Большого проезда планируется сделать двухполосную улицу Красную шире и соединить ее с развязкой Сперанского-Чапаева. Долгожданное