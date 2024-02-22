На автодорогах Владимирской области с 1 апреля 2024 года будут введены временные ограничения...

На автодорогах Владимирской области с 1 апреля 2024 года будут введены временные ограничения движения большегрузовВо Владимирской области на автодорогах регионального и межмуниципального значения с 1 апреля 2024 года на 1 месяц будут введены временные ограничения движения большегрузов в связи с периодом неблагоприятных погодных условий. Меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог. Об этом сообщают в пресс-службе Управления автомобильных дорог Владимирской области.Временные ограничения движения не распространяются на:Перевозки социального значения, пассажирские автобусы, перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, удобрений, почты и почтовых грузов.На транспортные средства Минобороны РФ.На перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий.На транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых в ремонтных и аварийно-восстановительных работах."За перевозку неделимого груза с превышением максимально допустимой нагрузки на ось по автодорогам общего пользования также предусмотрена плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам", - добавили в ведомстве.Фото: freepik.com