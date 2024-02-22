«Намёк весны»: Владимирская область окажется под влиянием теплого атлантического...

«Намёк весны»: Владимирская область окажется под влиянием теплого атлантического циклонаВладимирская область окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона. Отголоски весны разносятся по региону, а это значит, что на улице будет плюсовая температура.В пятницу, 23 февраля 2024 года, солнце все еще не захочет выглянуть. Ожидается облачное небо, без осадков. Днем столбик термометра приятно удивит отметкой в +2°С.В Гидрометцентре сообщают, что юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4м/с, а влажность достигнет 88%.Потепление в праздничный день останется и на вечер. Температура воздуха в темное время суток составит +1°С.Атмосферное давление будет чуть ниже нормы - 754 мм ртутного столба.Хорошая погода мотивирует запланировать интересные встречи и теплые беседы. Может, кому-то в этот прекрасный четверг захочется вспомнить, как природа вдохновляла русских поэтов?«Как счастье внезапное — оттепель эта.Весны дуновеньем земля обогрета.Еще не начало весны, а предвестье,и даже еще не предвестье — намек,что будет,что рядом,что срок недалек.»(Вероника Михайловна Тушнова)Народный прогноз на 23 февраля:На Руси верили: если в на небе виден ясный месяц, то весной зарядят дожди; если вороны чистятся усиленно 23 февраля, то начнётся снегопад; если на деревьях заметен иней, то лето будет душным.Фото: freepik.com