«Намёк весны»: Владимирская область окажется под влиянием теплого атлантического...
«Намёк весны»: Владимирская область окажется под влиянием теплого атлантического циклона
Владимирская область окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона. Отголоски весны разносятся по региону, а это значит, что на улице будет плюсовая температура.
В пятницу, 23 февраля 2024 года, солнце все еще не захочет выглянуть. Ожидается облачное небо, без осадков. Днем столбик термометра приятно удивит отметкой в +2°С.
В Гидрометцентре сообщают, что юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4м/с, а влажность достигнет 88%.
Потепление в праздничный день останется и на вечер. Температура воздуха в темное время суток составит +1°С.
Атмосферное давление будет чуть ниже нормы - 754 мм ртутного столба.
Хорошая погода мотивирует запланировать интересные встречи и теплые беседы. Может, кому-то в этот прекрасный четверг захочется вспомнить, как природа вдохновляла русских поэтов?
«Как счастье внезапное — оттепель эта.
Весны дуновеньем земля обогрета.
Еще не начало весны, а предвестье,
и даже еще не предвестье — намек,
что будет,
что рядом,
что срок недалек.»
(Вероника Михайловна Тушнова)
Народный прогноз на 23 февраля:
На Руси верили: если в на небе виден ясный месяц, то весной зарядят дожди; если вороны чистятся усиленно 23 февраля, то начнётся снегопад; если на деревьях заметен иней, то лето будет душным.
Фото: freepik.com