Народные приметы на 23 февраля. Почему в Прохоров день не рекомендуется есть рыбу?
В пятницу, 23...
Народные приметы на 23 февраля. Почему в Прохоров день не рекомендуется есть рыбу?
В пятницу, 23 февраля 2024 года, Православная Церковь вспоминает преподобного Прохора Лебедника, или, как его прозвали в народе, - Прохор Весновей.
Святой был монахом Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Он строго соблюдал все посты, пил только воду и питался лебедой, из которой выпекал чудесный хлеб, - испечь подобный не удавалось никому. Прохор очень многих людей спас от голода, ему молились о здоровье и благополучии.
Несмотря на последние февральские морозы, все указывает на приближении весны, оттого его и назвали Весновей. В старину была поговорка: "На Прохора зима злится, но весну чует".
Что можно и нельзя делать в Прохоров день?
- Можно печь хлеб и пироги. Обязательно нужно это делать «с душой», а после угостить всех родных и близких.
- В этот день к расходам нужно подойти с умом. Не стоит тратиться на дорогостоящие вещи, чтобы кошелек не опустел.
- Мужчинам стоит собираться вместе, поскольку традиционно общины в эту дату собирались на выборы сельского старосты.
- Не рекомендуется есть рыбу, так как крестьяне верили, что в этот день от нее можно заболеть, и ему будет трудно говорить.
Народные приметы на 23 февраля:
- Если лошадь ложится на землю, значит будет одновременно тепло и снежно.
- Если в Прохоров день ударил мороз, то в марте установится тёплая погода.
- Дело, начатое сегодня, станет успешным, а хворь очень скоро пройдет.
- Снег свешивается с крыш – к урожаю хлеба.
Фото: freepik.com