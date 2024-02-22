Народные приметы на 23 февраля. Почему в Прохоров день не рекомендуется есть рыбу? В пятницу, 23...

Народные приметы на 23 февраля. Почему в Прохоров день не рекомендуется есть рыбу?В пятницу, 23 февраля 2024 года, Православная Церковь вспоминает преподобного Прохора Лебедника, или, как его прозвали в народе, - Прохор Весновей.Святой был монахом Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Он строго соблюдал все посты, пил только воду и питался лебедой, из которой выпекал чудесный хлеб, - испечь подобный не удавалось никому. Прохор очень многих людей спас от голода, ему молились о здоровье и благополучии.Несмотря на последние февральские морозы, все указывает на приближении весны, оттого его и назвали Весновей. В старину была поговорка: "На Прохора зима злится, но весну чует".Что можно и нельзя делать в Прохоров день?- Можно печь хлеб и пироги. Обязательно нужно это делать «с душой», а после угостить всех родных и близких.- В этот день к расходам нужно подойти с умом. Не стоит тратиться на дорогостоящие вещи, чтобы кошелек не опустел.- Мужчинам стоит собираться вместе, поскольку традиционно общины в эту дату собирались на выборы сельского старосты.- Не рекомендуется есть рыбу, так как крестьяне верили, что в этот день от нее можно заболеть, и ему будет трудно говорить.Народные приметы на 23 февраля:- Если лошадь ложится на землю, значит будет одновременно тепло и снежно.- Если в Прохоров день ударил мороз, то в марте установится тёплая погода.- Дело, начатое сегодня, станет успешным, а хворь очень скоро пройдет.- Снег свешивается с крыш – к урожаю хлеба.Фото: freepik.com