Народный артист России Филипп Киркоров после возвращения угодил в очередной скандал.

Народный артист России Филипп Киркоров после возвращения угодил в очередной скандал.Король отечественной эстрады Филипп Киркоров только недавно вернул себя корону. Казалась, что скандал с "голой" вечеринкой в прошлом, однако есть вероятность, что музыканта так и не простили. Он угодил в очередной скандал.У исполнителя хита "Снег" начались новые проблемы – раскрываем подробности. Дело в том, что за певца платно взялась налоговая. Обвинения против него были выдвинуты еще после бегства из России, однако сейчас ситуация изменилась.В ФНС приняли решение ликвидировать юридическое лица народного артиста. Речь идет об ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн". Доля музыканта в компании составляла 90%.Кстати, в 2019 году фирма приносила чистую прибыль более 60 миллионов рублей, а через два года показала убыток почти девять миллионов рублей. Скорее всего основание для ликвидации неподача налоговой декларации за последний отчетный период.Примечательно, что Филипп Киркоров только-только смог избавиться от последствий входа "не в ту дверь". Напомним, из-за нарочито вульгарного поведения он подвергся жесткой критике и лишился эфиров в России.Однако недавно поп-король вновь появился на экранах, заняв кресле председателя жюри в шоу "Маска". Примечательно, что Лолита Милявская, также попавшая под санкции из-за участия в "голой" вечеринке, до сих пор не смогла вернуться на сцену.