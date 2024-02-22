Он является одним из самых знаменитых художников современности. Дни.ру назвали факты из жизни Энди Уорхола, которые мало кто знает.

Он является одним из самых знаменитых художников современности. "Дни.ру" назвали факты из жизни Энди Уорхола, которые мало кто знает.Его работы стали символом поп-культуры 1960-х годов и оказали значительное влияние на современное искусство. В творчестве известного художника отражался потребительский общественный образ жизни, а также влияние массовых медиа и рекламы. Так, стали известны неожиданные факты из жизни Энди Уорхола.У него было 25 котовЭнди Уорхол являлся настоящим любителем сиамских котов. Обычно он называл своих питомцев именем Сэм. Однако у одного была кличка – Гестер. Однажды он посвятил своим любимцам 25 разных полотен. Он изобразил 25 котов по имени Сэм и одну голубую кошку.Он всегда жил с мамойМама Энди Уорхола сыграла в его творческой жизни ключевую роль. Именно она привила художнику любовь к искусству. Все время он жил вместе с ней. Единственное, когда они расставались, это время его учебы в университете.Он посещал церковь каждый деньВ детстве в соседнем от него здании располагался католический собор. Всей семьей они старались приходить в него минимум два раза в неделю. Более того, его завораживали иконы и он мог смотреть на них часами. Однако после того, как его пытались убить, Энди Уорхол решил посещать церковь ежедневно. Также он нашел себя в благотворительности и одно время работал в столовой.Энди Уорхол любил одиночествоОн любил проводить время с самим собой. Он любил смотреть на звезды в одиночестве. Также он всегда ужинал один, но заказывал еду на двоих, но вторую порцию просил упаковать с собой. По дороге домой Энди Уорхол отдавал ее бездомным.Он любил собирать разное барахлоВ его четырехэтажном танхаусе почти не было мебели. Тогда он начал заставлять дом разными автоматами, коробками супа "Кэмпбелл" и своими картинами. А одна из комнат у Энди Уорхола полностью была завалена разной макулатурой.