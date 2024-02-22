Ночью, 22 февраля с 20:00 и до 7:00 утра 23 февраля, во Владимире пройдет уборка улиц, мостов и парковок от снега. Владимирцев просят не оставлять автомобили на некоторых улицах, чтобы машины не
<a href="https://33live.ru/novosti/22-02-2024-nochyu-vo-vladimire-pochistyat-ot-snega-ulicy-mosty-i-parkovki.html" target="_blank">Ночью во Владимире почистят от снега улицы, мосты и парковки</a> - Ночью, 22 февраля с 20:00 и до 7:00 утра 23 февраля, во Владимире пройдет уборка улиц, мостов и парковок от снега. Владимирцев просят не оставлять автомобили на некоторых улицах, чтобы машины не
[url=https://33live.ru/novosti/22-02-2024-nochyu-vo-vladimire-pochistyat-ot-snega-ulicy-mosty-i-parkovki.html]Ночью во Владимире почистят от снега улицы, мосты и парковки[/url] - Ночью, 22 февраля с 20:00 и до 7:00 утра 23 февраля, во Владимире пройдет уборка улиц, мостов и парковок от снега. Владимирцев просят не оставлять автомобили на некоторых улицах, чтобы машины не