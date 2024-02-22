Ночью, 22 февраля с 20:00 и до 7:00 утра 23 февраля, во Владимире пройдет уборка улиц, мостов и парковок от снега. Владимирцев просят не оставлять автомобили на некоторых улицах, чтобы машины не

Ночью, 22 февраля с 20:00 и до 7:00 утра 23 февраля, во Владимире пройдет уборка улиц, мостов и парковок от снега. Владимирцев просят не оставлять автомобили на некоторых улицах, чтобы машины не помешали работе спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Адреса улиц следующие: – Площадь Победы; – Чайковского; – Соборная площадь; – Дорога