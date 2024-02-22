Спикер Заксобрания области Ольга Хохлова отправилась в Боголюбово, чтобы лично увидеть, чем живет и как работает одно из самых быстро развивающихся волонтёрских движений региона

Спикер Заксобрания области Ольга Хохлова отправилась в Боголюбово, чтобы лично увидеть, чем живет и как работает одно из самых быстро развивающихся волонтёрских движений региона «Масксети-33». На встрече с семьями участников СВО, председатель облпарламента познакомилась с руководителем организации – Натальей Соловьёвой. Участники её движения показали пример, как можно, находясь глубоко в тылу, своим участием, помочь фронту,