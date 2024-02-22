К вечеру 21 февраля стало известно еще об одном частичном обрушении крыши. На этот раз снежную массу не выдержала кровля здания в городе Ковров. Инцидент произошел в ночь на 21 число в доме №2

К вечеру 21 февраля стало известно еще об одном частичном обрушении крыши. На этот раз снежную массу не выдержала кровля здания в городе Ковров. Инцидент произошел в ночь на 21 число в доме №2 микрорайона “Ковров-2”. Рухнула крыша двухэтажного многоквартирного дома. На место выехал городской прокурор Максим Лёвин, его заместитель, а также представители администрации города.