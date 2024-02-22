Популярный сервис по подбору фотографий выпустил свою палитру трендовых цветов. Так, Pinterest назвали оттенки, которые будут в моде в этом году.

Популярный сервис по подбору фотографий выпустил свою палитру трендовых цветов. Так, Pinterest назвали оттенки, которые будут в моде в этом году.Компания Pantone более двадцати лет выбирает цвет года, который они считают наиболее актуальным и отражающим дух времени. Каждый выбранный цвет года становится своеобразным символом моды и дизайна на протяжении года. В этом году ими был выбран – персиковый оттенок Peach Fuzz. Однако у экспертов Pinterest свой взгляд по поводу актуальных цветов.Они решили подобрать не просто один цвет, а целую палитру. Свою подборку компания опубликовала в своем микроблоге. Так, Pinterest обнародовал главные цвета 2024 года.Первым оттенком стал Desert Orange ("Пустынный апельсин"). Название говорит само за себя. Это оранжевый цвет, который был выбран на основе трендов о возрождении джаза и внедорожного спорта.Второй в подборке у Pinterest стал Gummy Pink ("Мармеладный розовый"). Данный цвет является акцентным и сочетает в себе как нежный, так и ярко-розовый оттенок.Что касается Mocha Brown ("Коричневый мокко"), то он имеет приятный коричневый цвет, который ассоциируется с чашечкой кофе и может разбавить интерьер в помещении.Aqua Blue ("Синяя вода") – это голубой оттенок, который ассоциируется с морем, макияжем с синими тенями для глаз в сочетании с хромовыми и серебристыми тонами.Пятым цветом стал Moss Green ("Зеленый мох"). Он имеет зеленый цвет с оливковым подтоном. Данный оттенок связан с созданием интерьерных аквариумов и имеет тропические нотки.