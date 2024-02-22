Во владимирской школе №33 семиклассника избил учитель английского. Инцидент произошел прямо во время урока. Педагога общеобразовательного учреждения уже уволили. Все произошло 21 февраля, в

Во владимирской школе №33 семиклассника избил учитель английского. Инцидент произошел прямо во время урока. Педагога общеобразовательного учреждения уже уволили. Все произошло 21 февраля, в среду. У 7-го «б» шел урок иностранного языка, но, как сообщил «Шестому каналу» источник, учить этот предмет дети были не настроены. Семиклассники кидали в учителя бутылки и в целом нарушали дисциплину,