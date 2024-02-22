Во Владимире деревья, погибшие по вине ясеневой златки, планируют вырубать. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Пострадавшие деревья усыхают, кроме того, утеряна их декоративная ценность.

Во Владимире деревья, погибшие по вине ясеневой златки, планируют вырубать. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Пострадавшие деревья усыхают, кроме того, утеряна их декоративная ценность. В связи с этим и было принято решение такие сухостои ликвидировать. Ясеневая златка устроила во Владимирской области целое нашествие. В июле из-за жучка даже вводили карантин. Прокомментируйте новость у нас