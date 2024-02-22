Повара владимирского техникума поучаствовали в кулинарном турнире Команда поваров владимирского...

Повара владимирского техникума поучаствовали в кулинарном турниреКоманда поваров владимирского техникума заняла второе место на открытом студенческом кулинарном чемпионате национальной кухни в столице. Турнир приурочили ко Дню Защитника Отечества.Ребята готовились несколько месяцев. Участники готовили 18 блюд. Некоторые задания были секретными: кулинары до конца не знали, что им придется готовить - соус, холодное авторское блюдо, выпечку или хлеб, салат-закуску.К слову, от абсолютной победы ребят отделил всего один балл.Анди Мартин преподает эстетику сервировки стола. Поэтому подошел к оформлению серьезно.Анди Мартин, мастер производственного обучения владимирского техникума:- В коробке, в ящике военном таком мы подавали хлеб. Военный хлеб. Представьте, посылка из дома, хлеб ассоциируется с теплом очага. И мы вложили в каждый ящик по такому треугольнику - в нем есть послание. Жюри, которое оценивало, спрашивали у ребят "там что-то написано?". Думая, что они пустые. А там действительно было пожелание нашим ребятам.