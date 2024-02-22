Об этом сообщили в местной газете «Александровский голос труда».

Преставился бывший глава Александрова Анатолий Равин. Мужчине было 84 года на момент смерти. Об этом сообщили в местной газете «Александровский голос труда».Родом экс-градоначальник из Брянской области. Закончив школу, он работал на железной дороге, после чего окончил институт тяжёлого транспортного машиностроения и проектировал дороги и дома в столице.У мужчины несколько почётных званий – «Заслуженный строитель России» и «Почётный железнодорожник СССР».Анатолий Иосифович был избран мэром города три раза – в 1997-2001 годах, потом в 2005-2007, а после – в 2012 году. По мнению издания, он старался не оставлять просьбы местных жителей без ответа.Прощание с Анатолией Равиным состоится послезавтра, 22 февраля, в 10 часов в Соборе Рождества Христова.