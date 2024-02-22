Во Владимире правоохранители начали проверку в школе №33.

Во Владимире правоохранители начали проверку в школе №33. Поводом стала распространённая в соцсетях информация о том, что местный преподаватель нанёс побои ученику. Об этом 22 февраля рассказала региональной прокуратуры.Отмечается, что во время проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам происшествия. Среди прочего рассмотрят действия руководства школы.«Кроме того, на контроле городского прокурора находится проведение СУ СК России по региону по указанным фактам процессуальной проверки», - говорится в сообщении пресс-службы областного ведомства.