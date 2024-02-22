Прокуратурой организована проверка по факту избиения ученика в одной из школ города Владимира В...

Прокуратурой организована проверка по факту избиения ученика в одной из школ города ВладимираВ сети появилось видео из школы №33 во Владимире. Учитель английского языка на уроке в 7-м классе бьет мальчика. Какова предыстория конфликта - пока не известно.Прокуратурой города Владимира организованы проверочные мероприятия по информации, распространённой в социальных сетях о нанесении учителем школы № 33 областного центра побоев ученику."Кроме того, на контроле городского прокурора находится проведение СУ СК России по региону по указанным фактам процессуальной проверки", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры."В настоящее время следователь и криминалист регионального управления СК работают в образовательном учреждении, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются учащиеся, руководство школы и иные лица, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Фото: freepik.com