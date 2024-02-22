Расширяющаяся дорога подошла вплотную к жилым домам в Суздальском районе В селе Павловском...

Расширяющаяся дорога подошла вплотную к жилым домам в Суздальском районеВ селе Павловском Суздальского района расширяющаяся дорога подошла вплотную к жилым домам. Люди встревожены. Проблемы они обсудили на встрече с представителями генподрядчика. Тему продолжит Никита Тарбеев.Уже скоро полос на дороге в Павловском станет на одну больше, чем голов у местной достопримечательности. Неделю назад по всему селу появились вот такие колышки. Местные жители пытаются в уме решить непростую задачу:В одно прекрасное утро Наталья Спиридонова обнаружила у своего забора красные вешки, отмечающие будущий тротуар. Или, вернее, транспортно-пешеходную дорожку, - хочешь ходи, хочешь - едь. Вещь удобная, но не когда она так близко к дому.Наталья Спиридонова, жительница села Павловское:- Выезжая со своего двора, я оказываюсь сразу же на проезжей части. Я могу либо сбить человека, либо врезаться в машину, которая движется с той стороны.Также у жителей села есть и другие вопросы к строителям. Наталья купила дом в Павловском в период пандемии, тогда здесь было, не в пример, тише.Олег Касиль, юрист:- Вот сейчас мы меряем шум. Минимально 56 децибел - это машин не было, не проезжали. В данный момент - 76-80 децибел. Это с учетом того, что машин немного проезжает, а представьте, будет дорога двухполосная, и пропускная способность 15 тысяч машин в сутки.Шумозащитные экраны проектом не предусмотрены, - об этом на встрече с жителями в районной администрации сообщил главный инженер генподрядчика. В промежуток между домами с трудом помещается сама дорога. Но вопрос включили в протокол.А вот ширину и расположение транспортно-пешеходной дорожки строители пообещали скорректировать. По возможности.Сергей Серба, главный инженер компании-генподрядчика ООО "Союзавтодор":- В основном, она от трех до четырех с половиной метров. Для того, чтобы можно было там проехать, разъехаться транспорту. И пешеход сможет там пройти. Сейчас мы подвинем, ну, не мы, - проектный институт такое задание получил...В тех местах, где эта пешеходно-транспортная дорожка наиболее близко подходит к строениям, постараемся максимально её отодвинуть, либо сократить ширину.С перекладкой коммуникаций, заверяют районные коммунальщики, проблем тоже не будет. Также дорожников попросили прекратить работы в ночную смену на территории населенного пункта, и по утрам в выходные.Из плюсов для самого села - в Павловском появятся три вызывных светофора - у гостиницы, магазина и автобусной остановки.Алексей Сараев, глава администрации Суздальского района:- Вопросы есть. Сейчас будут производиться небольшие корректировки проекта, и по факту корректировки будет проведена еще дополнительная встреча с гражданами, с выходами на место и устранением вопросов притирки, - вопросов со стороны граждан и со стороны застройщика. Надо вообще понимать, что дорога нужна, нужно расширение, в первую очередь, это безопасность дорожного движения.Следующий раунд переговоров пройдет во второй половине марта. Люди, Змей Горыныч и дорожники рассчитывают на встречное понимание.Никита Тарбеев, Андрей Синягин "Вести-Владимир".