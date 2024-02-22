Рисунок 21-летней Валерии Осиной станет коллекционной поздравительной открыткой к 23 февраля. Девушка участвовала в творческом конкурсе «Защитники Отечества. Zаветам Vерны». Землячка заняла 3

Рисунок 21-летней Валерии Осиной станет коллекционной поздравительной открыткой к 23 февраля. Девушка участвовала в творческом конкурсе «Защитники Отечества. Zаветам Vерны». Землячка заняла 3 место в возрастной категории от 18 лет. Валерия назвала рисунок «Идем в бой» – на нем изображены солдаты. «Ключевой темой традиционного конкурса Музея Победы в этому году стала специальная военная операция. Впервые набор открыток с