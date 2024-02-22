Гендиректора ООО «ЯРГ-ГРУПП» признали виновным в краже денег, которые должны были пойти на ремонт крыши общежития Юрьев-Польского индустриально-гуманитарного колледжа. Ремонтом

Гендиректора ООО «ЯРГ-ГРУПП» признали виновным в краже денег, которые должны были пойти на ремонт крыши общежития Юрьев-Польского индустриально-гуманитарного колледжа. Ремонтом организация занималась с 11 мая по 6 октября 2022 года. Руководитель решил заменить материалы для крыши и уменьшить их количество, а «сэкономленные» деньги отправить в свой карман. Ущерб, причиненный колледжу, оценивается в 905 315 рублей,