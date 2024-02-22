Во Владимирской области с начала года обнаружили трех животных, заболевших бешенством. Ими оказались маленький котенок и две лисы, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Больного

Во Владимирской области с начала года обнаружили трех животных, заболевших бешенством. Ими оказались маленький котенок и две лисы, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Больного котенка нашли во владимирском микрорайоне Юрьевец. Обе бешеные лисы жили в Собинском районе, одна в деревне Пестерюгино, другая – в Курилово. Бешенство – остро протекающая вирусная инфекция, передающаяся через укусы теплокровных животных