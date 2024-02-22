Семеро ветеранов СВО представят Владимирскую область на соревнованиях среди паралимпийцев Семеро...

Семеро ветеранов СВО представят Владимирскую область на соревнованиях среди паралимпийцевСемеро ветеранов специальной военной операции из Владимира, Суздаля, Коврова, Мурома и Гусь-Хрустального представят наш регион на межрегиональных соревнованиях.Накануне спортсменов проводили в Калугу. Там сегодня стартует "Кубок Защитников Отечества" среди паралимпийцев.Побороться за награды поехали более 200 участников СВО из 28 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Подготовительный этап - пройден, тренировки позади, сейчас наши ребята готовы показать себя в пулевой стрельбе, армрестлинге, настольном теннисе, волейболе, стрельбе из лука и пауэрлифтинге.Артур Тринька, участник "Кубка Защитников Отечества":- Дома у меня силовая мультистанция стоит. Я на ней занимаюсь. Гири стоят. Хочу пожелать нашим ребятам выступить достойно и занять первое место.Организаторы турнира - фонд "Защитники Отечества", Паралимпийский комитет России, Правительство Калужской области и Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.Совсем скоро троим нашим спортсменам обычные протезы поменяют на высокотехнологичные, спортивные. Это поможет им тренироваться безболезненно, и составить достойную конкуренцию соперникам.Светлана Никитина, руководитель регионального филиала государственного фонда "Защитники Отечества ":- Государственный фонд "Защитники Отечества" помогает нашим ребятам вернуться к активной жизни. Мы сейчас имеем возможность для ребят изготовить и выдать им спортивные протезы, высокотехнологичные, которые позволяют не только заниматься спортом, но еще и плавать.