Семеро ветеранов СВО представят Владимирскую область на соревнованиях среди паралимпийцев
Семеро...
Семеро ветеранов СВО представят Владимирскую область на соревнованиях среди паралимпийцев
Семеро ветеранов специальной военной операции из Владимира, Суздаля, Коврова, Мурома и Гусь-Хрустального представят наш регион на межрегиональных соревнованиях.
Накануне спортсменов проводили в Калугу. Там сегодня стартует "Кубок Защитников Отечества" среди паралимпийцев.
Побороться за награды поехали более 200 участников СВО из 28 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Подготовительный этап - пройден, тренировки позади, сейчас наши ребята готовы показать себя в пулевой стрельбе, армрестлинге, настольном теннисе, волейболе, стрельбе из лука и пауэрлифтинге.
Артур Тринька, участник "Кубка Защитников Отечества":
- Дома у меня силовая мультистанция стоит. Я на ней занимаюсь. Гири стоят. Хочу пожелать нашим ребятам выступить достойно и занять первое место.
Организаторы турнира - фонд "Защитники Отечества", Паралимпийский комитет России, Правительство Калужской области и Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Совсем скоро троим нашим спортсменам обычные протезы поменяют на высокотехнологичные, спортивные. Это поможет им тренироваться безболезненно, и составить достойную конкуренцию соперникам.
Светлана Никитина, руководитель регионального филиала государственного фонда "Защитники Отечества ":
- Государственный фонд "Защитники Отечества" помогает нашим ребятам вернуться к активной жизни. Мы сейчас имеем возможность для ребят изготовить и выдать им спортивные протезы, высокотехнологичные, которые позволяют не только заниматься спортом, но еще и плавать.