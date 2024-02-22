Об этом рассказал редактор местной газеты «Доверие».

Скончался некогда глава администрации города Лакинска Николай Соколов. Об этом рассказал редактор местной газеты «Доверие» Владимир Зотов.Николай Палович преставился в возрасте 70 лет. Руководил администрацией он в 2002-2005 годах. Как вспоминают местные жители, это время было одно из самых неспокойных для района. Тогда люди выходили митинговать из-за проблем с ЖКХ.Прощание с экс-главой состоится послезавтра, 24 февраля, в Казанском храме во Владимире.