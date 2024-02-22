Смотрите Вести в 14:30: в 33-й школе Владимира преподаватель английского избил ученика
Язык...
Смотрите "Вести" в 14:30: в 33-й школе Владимира преподаватель английского избил ученика
Язык агрессии
- В 33-й школе Владимира преподаватель английского избил ученика. Следователи проводят проверку.
Дорога у порога
- Строящаяся дорога на Суздаль подошла вплотную к домам в селе Павловское. Что говорит подрядчик?
Борьба за Кубок
- И наша сборная на паралимпийских соревнованиях в Калуге. Кто представляет 33-й регион на "Кубке защитников Отечества"?