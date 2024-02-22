Смотрите Вести в 14:30: в 33-й школе Владимира преподаватель английского избил ученика Язык...

Смотрите "Вести" в 14:30: в 33-й школе Владимира преподаватель английского избил ученикаЯзык агрессии- В 33-й школе Владимира преподаватель английского избил ученика. Следователи проводят проверку.Дорога у порога- Строящаяся дорога на Суздаль подошла вплотную к домам в селе Павловское. Что говорит подрядчик?Борьба за Кубок- И наша сборная на паралимпийских соревнованиях в Калуге. Кто представляет 33-й регион на "Кубке защитников Отечества"?