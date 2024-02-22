Смотрите Вести в 21:05: в преддверии Дня защитника Отечества во Владимире прошло награждение...
Смотрите "Вести" в 21:05: в преддверии Дня защитника Отечества во Владимире прошло награждение героев спецоперации
Язык агрессии
- В 33-й школе Владимира преподаватель на уроке английского избил семиклассника. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Защитники Родины
- В преддверии Дня защитника Отечества во Владимире прошло награждение героев специальной операции.
"Лёд" растопил сердца
- И последняя часть трилогии "Лёд" - на больших экранах. Что думают владимирцы о новинке российского кинематографа?