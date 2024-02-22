В тесте представлены актеры и актрисы из фильмов Семнадцать мгновений весны, Москва слезам не верит, Служебный роман, Мимино и Кавказская пленница.

В тесте представлены актеры и актрисы из фильмов "Семнадцать мгновений весны", "Москва слезам не верит", "Служебный роман", "Мимино" и "Кавказская пленница".Многие из нас до сих пор с удовольствием пересматривают советское кино и погружаются в ностальгические чувства. Безусловно, фильмы тех лет были наполнены особой атмосферой любви в родине, дружбы народов и многими другими важными идеями."Семнадцать мгновений весны", "Москва слезам не верит", "Служебный роман", "Мимино", "Кавказская пленница" и другие фильмы знает наизусть не одно поколение наших соотечественников. А сыгравшие там актеры и актрисы являются кумирами миллионов россиян.Сможете ли вы угадать советскую звезду по кадру из кино? Пройдите тест, подготовленный "Дни.ру" и вспомните любимых актеров и актрис.1. Семнадцать мгновений весныа. Вячеслав Тихоновб. Леонид Куравлевв. Олег Табаковг. Юрий Визбор2. Москва слезам не верита. Алексей Баталовб. Савелий Крамаровв. Александр Бородянскийг. Юрий Васильев3. Служебный романа. Олег Басилашвилиб. Эльдар Рязановв. Андрей Мягковг. Георгий Жженов4. Миминоа. Марина Дюжеваб. Нина Руслановав. Елена Прокловав. Александра Назарова5. Кавказская пленницаа. Фрунзик Мкртчянб.Иннокентий Смоктуновскийв. Георгий Вицинг. Владимир ЭтушПравильные ответы на тест про советских актеров: 1 – б (Леонид Куравлев), 2 – г (Юрий Васильев), 3 – а (Олег Басилашвили), 4 – в (Елена Проклова), 5 – г (Владимир Этуш)Кстати, для любителей фильма "" "Дни.ру" подготовили отдельный тест.