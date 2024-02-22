«Страшная дружба»: житель Александровского района отправится в колонию за нападение на...

«Страшная дружба»: житель Александровского района отправится в колонию за нападение на приятеляАлександровским городским судом Владимирской области вынесен приговор в отношении жителя Александровского района.23 сентября 2023 года 34-летний, ранее судимый, мужчина встретился со своим знакомым. В ходе распития спиртного, зародился конфликт, в результате которого фигурант ударил ножом приятеля в область грудной клетки.Раскаявшись, подсудимый способствовал расследованию. Суд учел, что после преступления он вызвал другу скорую помощь, навещал его в больнице и выплатил денежную компенсацию.«Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, то есть в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия», - сообщил в пресс-службе Александровского городского суда.Как итог, - ему назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режимаФото: freepik.com