Песни советских композиторов пели Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и еще миллионы людей по всей стране. Пройдите тест и проверьте свои музыкальные знания!
Песни советских композиторов пели Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и еще миллионы людей по всей стране. Пройдите тест и проверьте свои музыкальные знания!
Советские поэты и композиторы оставили для всего мира богатейшее духовное наследие, а созданные ими композиции навсегда стали важнейшей частью нашей культуры. Песни тех лет, как и фильмы, были наполнены теплом, любовью, дружбой, гармонией и оптимизмом. Их знали наизусть и пели миллионы людей.
А насколько хорошо вы знакомы с творчеством советских композиторов? Пройдите тест от "Дни.ру", вспомните любимые песни и угадайте автора.
1. "Надежда" была написана в 1971 году, ее исполняли Анна Герман, Эдита Пьеха, Лев Лещенко и другие артисты
а. Евгений Дога
б. Александра Пахмутова
в. Максим Дунаевский
2. Сингл "Маэстро" был десятым в карьере Аллы Пугачевой, а одноименная песня мгновенно стала хитом
а. Вячеслав Добрынин
б. Игорь Крутой
в. Раймонд Паулс
3. Песня "Где-то далеко" в исполнении Иосифа Кобзона стала визитной карточкой фильма "Семнадцать мгновений весны"
а. Микаэл Таривердиев
б. Арно Бабаджанян
в. Евгений Крылатов
4. С композицией "Полет на дельтаплане" Валерий Леонтьев выступает с 1983 года
а. Игорь Николаев
б. Эдуард Артемьев
в. Александр Зацепин
5. "Голубой вагон" входит в репертуар многих детских ансамблей, однако самый известный исполнитель песни – Крокодил Гена
а. Владимир Матецкий
б. Людмила Лядова
в. Владимир Шаинский
Пора подвести итоги! Правильные ответы на тест: 1 – б (Пахмутова), 2 – в (Паулс), 3 – а (Таривердиев), 4 – б (Артемьев), 5 – в (Шаинский)
Кстати, поклонники фильма "" могут пройти специальный тест от "Дни.ру" и вспомнить любимую картину.