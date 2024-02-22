Песни советских композиторов пели Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и еще миллионы людей по всей стране. Пройдите тест и проверьте свои музыкальные знания!

Песни советских композиторов пели Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и еще миллионы людей по всей стране. Пройдите тест и проверьте свои музыкальные знания!Советские поэты и композиторы оставили для всего мира богатейшее духовное наследие, а созданные ими композиции навсегда стали важнейшей частью нашей культуры. Песни тех лет, как и фильмы, были наполнены теплом, любовью, дружбой, гармонией и оптимизмом. Их знали наизусть и пели миллионы людей.А насколько хорошо вы знакомы с творчеством советских композиторов? Пройдите тест от "Дни.ру", вспомните любимые песни и угадайте автора.1. "Надежда" была написана в 1971 году, ее исполняли Анна Герман, Эдита Пьеха, Лев Лещенко и другие артистыа. Евгений Догаб. Александра Пахмутовав. Максим Дунаевский2. Сингл "Маэстро" был десятым в карьере Аллы Пугачевой, а одноименная песня мгновенно стала хитома. Вячеслав Добрынинб. Игорь Крутойв. Раймонд Паулс3. Песня "Где-то далеко" в исполнении Иосифа Кобзона стала визитной карточкой фильма "Семнадцать мгновений весны"а. Микаэл Таривердиевб. Арно Бабаджанянв. Евгений Крылатов4. С композицией "Полет на дельтаплане" Валерий Леонтьев выступает с 1983 годаа. Игорь Николаевб. Эдуард Артемьевв. Александр Зацепин5. "Голубой вагон" входит в репертуар многих детских ансамблей, однако самый известный исполнитель песни – Крокодил Генаа. Владимир Матецкийб. Людмила Лядовав. Владимир ШаинскийПора подвести итоги! Правильные ответы на тест: 1 – б (Пахмутова), 2 – в (Паулс), 3 – а (Таривердиев), 4 – б (Артемьев), 5 – в (Шаинский)Кстати, поклонники фильма "" могут пройти специальный тест от "Дни.ру" и вспомнить любимую картину.