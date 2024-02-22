Учителя, избившего ребёнка в школе № 33 города Владимира, уволят из учебного заведения Служебная...

Учителя, избившего ребёнка в школе № 33 города Владимира, уволят из учебного заведенияСлужебная проверка по факту избиения ученика в школе № 33 города Владимира завершена."В настоящее время управлением образования и молодежной политики проведена служебная проверка в отношении учителя, зафиксированного на видео, по результатам которой вынесено решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения", - сообщают в мэрии.Данный вопрос находится на личном контроле главы города Дмитрия Наумова.Фото: CУ СК России по Владимирской области