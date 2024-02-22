Учитель английского языка избил семиклассника во время урока. Инцидент произошел во владимирской школе №33. Видео, на котором учитель бьет мальчика по голове, попало в соцсети. Почему

Учитель английского языка избил семиклассника во время урока. Инцидент произошел во владимирской школе №33. Видео, на котором учитель бьет мальчика по голове, попало в соцсети. Почему учитель позволил себе такое поведение – неизвестно. Информация о происшествии дошла до прокуратуры, организована проверка. Также проверку начал Следком. Управление образования и молодежной политики тоже без внимания случай не