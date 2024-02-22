Ложные сообщения о готовящихся терактах начали появляться в школьных чатах Владимира. Угрозы распространяет украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), рассказал

Ложные сообщения о готовящихся терактах начали появляться в школьных чатах Владимира. Угрозы распространяет украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), рассказал депутат Заксобрания Владимирской области Александр Цыганский. В телеграме появился анонимный канал, в котором и публиковались сообщения о терактах. Родителей и детей предупредили – это попытка устроить панику. Александр Цыганский, депутат Заксобрания Владимирской области Для психологического эффекта выбраны