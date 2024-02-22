“Нефтяников” задержали в Александровском районе. Как сообщили в региональном ФСБ, мужчины подключились к нефтепроводу, принадлежащему АО «Транснефть Верхняя Волга». Злоумышленники

“Нефтяников” задержали в Александровском районе. Как сообщили в региональном ФСБ, мужчины подключились к нефтепроводу, принадлежащему АО «Транснефть Верхняя Волга». Злоумышленники успели выкачать около 43 тонн топлива на сумму более 1,7 миллионов рублей. 48-летний и 36-летний мужчины вступили в предварительный сговор и детально продумали свой план. Они несанкционированно подключились к нефтепроводу и с помощью шланга перекачивали